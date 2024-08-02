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經濟衰退憂慮再起…道瓊下挫近500點 那指跌2.3%、輝達跌6.67%

全民權證／鑫科 二檔有潛利

經濟日報／ 記者崔馨方整理
鑫科相關權證
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鑫科（3663）開始將中鋼精材營收與獲利納入報表。中鋼精材接獲手機鈦邊框的訂單，開發用於鋰電池銅箔，挹注2024年獲利。鑫科目前獨家供應FOPLP的合金載板，法人看好2025年出貨量將大增，給予「買進」投資建議。

法人分析，鑫科70%營收屬貴金屬交易，之前銀價在高檔，客戶需求量有下滑，但近期銀價下滑，需求量回升一些。鑫科預估2024年貴金屬交易的營收與2023年相當，但由於單價上揚、加上做期貨避險，預計此業務對毛利仍會有正面貢獻。

權證發行商建議，看好鑫科後市股價表現的投資人，可挑相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外20%以內、剩餘天數180天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。（群益金鼎證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

營收

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