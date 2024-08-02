全民權證／貿聯 押價內外15%

貿聯-KY（3665）受惠工業、電器、資訊科技、數據傳輸等業務觸底翻揚，加上切入輝達（NVIDIA）GB200伺服器供應鏈，有利評價提升，近期股價維持高檔強勢整理。

法人指出，貿聯-KY訂單能見度持續到今年下半年，專案能見度更達明年下半年，至於電器業務因新案導入及庫存去化結束，營收可望逐步改善。

貿聯-KY將供應GB200電源鞭線、機架匯流排及匯流排連接器給雲端服務提供商（CSP）客戶，並與Credo合作供應ASIC架構伺服器用主動式電纜（AEC）給美系CSP客戶，預估明年AI伺服器相關數據與電源纜線及連接器營收占比將攀升至9.1%。權證發行商建議，可買進價內外15%內，有效天期90天以上權證。（凱基證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）