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經濟衰退憂慮再起…道瓊下挫近500點 那指跌2.3%、輝達跌6.67%

期貨商論壇／旺宏期 動能加溫

經濟日報／ 記者王皓正整理
旺宏總經理盧志遠。 圖／旺宏提供
旺宏總經理盧志遠。 圖／旺宏提供

旺宏（2337）30日召開法說會並公布財報，隨著快閃記憶體及晶圓代工業務成長，旺宏第2季合併營收64.56億元，季增12% ，年減13%；受惠存貨跌價損失減少，以及產品組合變化，毛利率為30%，大幅優於第1季的19.8%；每股虧損0.15元較第1季的每股虧損0.58元好轉。受地震影響，雖然有保險，旺宏在第2季提列約3億元相關損失，若沒有這筆損失，其稅前已接近損益兩平狀態。

旺宏總經理盧志遠稱客戶遊戲主機已推出多年，平台高峰已過，第2季ROM出貨量創2018年以來新低，因基期較低，預期第3季ROM業績可望較第2季倍增。NOR Flash方面，車用市場依然保守，不過，電腦、消費性電子及通訊相關新應用帶動終端需求成長，訂單狀況好轉，已回升至2022年水準，預期第3季NOR Flash業績應可比第2季好，下半年產品價格應可優於上半年。

新品研發進度部分，盧志遠稱3D NOR Flash產品開發進展不錯，預計今年11月提供給客戶，2025年開始大量銷售。192層3D儲存型快閃記憶體（NAND Flash）預計第4季完成產品認證、出貨客戶，整體而言，盧志遠預期旺宏第3季業績應可比第2季好，整體下半年業績將比上半年好。

對於法人期望旺宏能夠回復至每股配息1.5元，盧志遠則稱指日可待。投資人不妨可以留意旺宏期（DIF）做相關操作。（群益期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

Flash 快閃記憶體 旺宏

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