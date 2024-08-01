期貨商論壇／原油期 保守看待

國泰證期顧問部分析師吳佩奇表示，即便聯準會態度轉鴿有利資金風險偏好，中東地緣政治風險升高，對於衝突層面擴大影響原油供應的憂慮，推升輕原油期貨價格反彈。然而，對中國經濟數據疲軟拖累全球原油需求前景的擔憂仍在，宜保守看待輕原油價格表現。

美國聯準會7月會議決定維持利率不變，主席鮑爾在新聞發布會上表示，對通膨穩定邁向2%目標越來越有信心，市場預期9月降息機率增加。然而，哈馬斯領導人伊斯梅在伊朗遇刺身亡，引發市場擔憂中東緊張局勢升級，霍姆茲海峽油輪以及該區關鍵管道和設施受攻擊影響原油供應穩定性，使得9月交割輕原油期貨31日上漲4.3%。

原油供需方面，油田服務公司貝克休斯報告表示，7月26日當周美國石油與天然氣探井數量較前周增加三座至589座，創下六周以來新高。美國能源資訊局（EIA）數據顯示7月26日當周美國原油產量持平於每日1,330萬桶，原油庫存較前周減少340萬桶，連五周減少。

吳佩奇表示，OPEC月報表示今、明年全球原油需求分別將年增每日225萬桶與185萬桶。市場預期本次聯合部長級監督委員會（JMMC）將維持減產政策不變。（國泰期貨提供）

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