台指期盤勢 多空交戰

股期雙市昨（1）日開高走高，指數齊步站穩22,600點關卡之上。分析師表示，現階段期現貨正價差收斂，外資淨空單增加4,213口、攀升至4.1萬口，展望盤勢，現階段盤勢多空交戰，以區間整理格局看待，但操作宜以短線為主，行情延續高檔震盪。

現貨與期貨行情方面，台灣時間8月1日凌晨，FOMC會議維持利率不變（5.25~5.50%）。不過，聯準會（Fed）主席鮑爾在記者會上給出明確9月降息的前瞻指引，美國十年債殖利率應聲大跌至4.03%。

鮑爾也給出降息速率的指引，聯準會下半年的會議若有降息，將維持一次一碼的漸進式降息，反映美國經濟狀況良好。

加上AMD和Arista盤後財報優秀提振AI信心，輝達也大漲12.8%與日前的拋售形成鮮明對比，帶動周三費城半導體指數大漲7.01%；台股加權指數昨天同步強勁反彈，終場上漲442點，收在22,642點。

期貨部分，台指期昨天上漲369點、至22,653點，價差方面，正價差為10.9點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人買超184.53億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,235口至19,114口，其中，外資淨空單增加4,213口至41,342口。

至於十大交易人中的特定法人，全月份的台指期淨空單，則是減少735口至18,820口。

永豐期貨指出，台指期周三夜盤大漲，昨天日盤開盤後，雖出現獲利了結賣壓，但在季線支撐下，10點後台指震盪走升至尾盤。台指短線有轉多現象，且指數量能也回升至4,000億以上，留意後續反彈行情。

群益期貨表示，現階段外資買超現貨、但期貨淨空單加碼，自營商選擇權保守格局，月周選擇權布局為保守，整體籌碼面保守。

綜合籌碼跟結構表現，目前指數還是侷限在區間，只不過往上一個區間移動，因為iPhone拉貨期及輝達GB200出貨在即，留意關鍵個股表現。