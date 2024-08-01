8月電子期金融期齊漲

台北股市今天上漲442.75點，收22642.1點。8月電子期收1208.3點，上漲24.65點，正價差3.29點；8月金融期收2070點，上漲6.2點，逆價差19.03點。

8月電子期以1208.3點作收，上漲24.65點，成交1475口。9月電子期以1204.95點作收，上漲19.6點，成交1口。

電子現貨以1205.01點作收，上漲28.72點；7月電子期貨與現貨相較，正價差3.29點。

8月金融期以2070點作收，上漲6.2點，成交680口。9月金融期以2070.2點作收，上漲3.2點，成交1口。

金融現貨以2089.03點作收，上漲12.74點；8月金融期貨與現貨相較，逆價差19.03點。實際收盤價以期交所公告為準。