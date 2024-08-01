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降息循環在即 布局短債、基建擁殖利率優勢與防禦兼具

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
美國短天期投資等級債報酬率及波動度(資料來源︰滙豐投信整理)
美國短天期投資等級債報酬率及波動度(資料來源︰滙豐投信整理)

在全球投資市場經歷自 2000 年以來最大的升息幅度後，預料今年下半年將邁入降息循環，投資人該如何進行最有效益的投資組合配置呢？滙豐超核心優化多重資產基金債券部位鎖定低波動債券(債券/基金/ETF)作為投資組合核心配置，聚焦高信用評級債券用以降低風險；股票部位則布局擁有護城河優勢的基礎建設類股，預料將成為經濟成長放緩及降息周期的大背景下，具備收益潛力且兼具防禦、平衡資金波動風險的絕佳投資工具之一。

滙豐超核心優化多重資產基金預定基金經理人楊博翔說明，隨著降息循環的來臨，今年下半年進入降息循環逐漸趨於篤定，為更聰明地搶搭降息循環順風車，投資人可關注投資等級債券，惟應選擇「短天期債券」才能完整掌握降息契機。楊博翔解釋，歷史資料顯示，美國短天期債券相較其他債券各期間的正報酬機率來得高，因此隨著降息腳步將近，將持續吸引資金湧進短天期債券市場。

楊博翔也說明，受惠於過去兩年來聯準會升息循環，短天期債券收益率已來到 2008 年以來高點；加上存續期為債券價格對利率敏感度之衡量指標，短天期債券面對利率大幅波動，價格波動相對較低。若投資人能適度將短期債納入投資組合，將可有效對抗市場波動與風險。

滙豐超核心優化多重資產基金股票部位則是涵蓋基礎建設類股投資題材。除因基礎建設多為政府重點扶植產業，加上相較全球股票擁有較高的股利及較低的波動風險，具備長期成長動能與防禦特性，是進可攻、退可守的配置選擇。楊博翔強調，在進入降息循環的環境下，擁有殖利率優勢的基礎建設類股將變得更具投資吸引力。

債券 降息

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