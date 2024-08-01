快訊

LINE訊息常漏接踩社交大雷！教你檢查「即時通知設定」 不怕未讀未回

人力不足致行李延誤？桃勤員工不同解讀 無關缺不缺工

年齡增長不意味一定變衰老 破解3個常見關於老化的迷思

國泰證券主辦中鼎可轉債承銷創佳績 締造競拍新紀錄

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

國泰證券承銷業務締造新佳績，主辦中鼎可轉換公司債(簡稱可轉債)發行圓滿成功，競拍案「中鼎二」（99332）表現亮眼，該案發行額度60億元，凍結市場資金約達93.5億元，競拍均價為104.82元，發行額度和參與金額皆創下台灣可轉債競拍市場近年新紀錄 。

國泰證券資深副總經理林聖斌表示：「國泰證券充分發揮集團資源綜效，承銷中鼎集團可轉債發行展現證券商資本市場中介重要功能。國泰證券做為企業與終端投資市場的最佳橋樑，未來將締造更多的產業里程碑，為投資人提供更多優質的投資選擇。」

國泰證券做為中鼎二主要承銷券商，協助企業發債籌資功能充分展現，中鼎二競拍成績相當優異，得標加權平均價格為104.82元，合格投標數量高達91,716張，遠遠超越前次新高的54,356張，顯示投資人對於中鼎（9933）與國泰證券的高度信賴與認同，更充分表現市場理性評估的結果。

中鼎集團成立於1979年，為首屈一指的國際級統包工程集團，服務範圍包括環境、煉油、石化、電力、交通、一般工業、高科技設施、液化天然氣等領域，工程實績遍及亞洲、中東和美洲等地區。國泰證券指出，中鼎集團營運穩健，掌握能源轉型商機，優異的工程服務品質與績效，連續四年新簽約金額皆突破千億元，在建工程突破3千億元，此次能締造近年最大可轉債競拍案，充分顯示了市場資金對於標竿企業的高度青睞。

國泰證券承銷業務持續轉骨，表現愈發卓越，成功完成中鼎、台耀（4746）、大豐電（6184）及欣巴巴（9906）等可轉債，以及愛山林（2540）、華美鑫及鉅陞等現增案。未來，國泰證券將持續秉持永續經營與普惠金融的理念，積極協助優秀企業於資本市場籌資，並鼓勵投資人長期投資、累積財富。

中鼎 國泰

延伸閱讀

國泰證券主辦中鼎可轉債承銷創佳績 締造競拍新紀錄

國泰證銀色櫃檯 友善高齡

全民權證／堤維西 二檔聚光

全民權證／漢翔 二檔馬力強

相關新聞

台指期列窄基指數 影響不大

台灣期貨交易所昨（31）日正式接獲美國商品期貨交易委員會（CFTC）通知，在台積電占台股權重逾30%下，自美國時間30日...

台指期 短線區間震盪

台股昨（31）日呈現區間震盪格局，終場指數下跌24點、跌幅0.1%、收在22,199.點；台指期則上漲38點至22,29...

期貨商論壇／半導體期 不悲觀

觀察國發會公布6月景氣對策信號綜合判斷分數為38分，為二年半以來第一顆信號紅燈，AI所帶動的半導體需求是受惠主因，但股市...

期貨商論壇／生技期 避險優選

美股科技七雄有四雄集中在本周公布財報，財報表現及未來展望將決定接下來美股的走勢，除美股超級財報周外，同時也是超級央行周，...

台積、聯發科 四檔放閃

台股在美國總統大選政治面議題等干擾中，行情短線修正逾2,000點，市場看好台積電（2330）、聯發科（2454）等今年營...

鴻海、大立光 押長天期

近期台股仍陷於震盪，不過，蘋果將推出新機，有望引爆換機潮，投顧法人看好鴻海（2317）、大立光（3008）等蘋果新機概念...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。