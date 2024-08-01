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台指期列窄基指數 影響不大

經濟日報／ 記者周克威廖珮君／台北報導

台灣期貨交易所昨（31）日正式接獲美國商品期貨交易委員會（CFTC）通知，在台積電（2330）占台股權重逾30%下，自美國時間30日起，將臺股期貨（TX）、小型臺指期貨（MTX）及客製化小型臺指期貨（MXFFX）三指數正式改列為窄基指數，意即美系資金將無法交易這三個指數。

期交所評估，美國境內交易人占我國期貨市場比重低，影響應屬有限。金管會則採取交易獎勵等三大措施因應，吸引外資參與我國期貨市場。

依據美國規定，TX、MTX 及MXFFX轉變為窄基指數期貨後，美國投資人、含合格機構投資人（QIB）在內，皆不可交易相關商品。至於如何從窄基回復為寬基指數，同樣需要在一定的時間中，不再出現單一個股的權重超過30%的門檻。

台股在2021年4月1日至2022年10月24日期間，也曾遭改列為窄基指數，當時，外資大賣台積電86.5萬張、金額達4,312億元，對台股整體的賣超金額1.44兆元。

因應台股再列窄基指數，金管會採取三大措施因應，一、主動關懷美系投資人，視其需要提供必要協助，二、持續辦理機構法人交易獎勵活動，積極吸引外資參與，三、積極拜訪其他非美系國家外資，鼓勵參與我國期貨市場。

群益期貨董事長賈中道說，這次台指期等遭美國列為窄基指數，市場預期影響不大，主要原因有三：一、只限制美資，其他外資交易台指期不受影響；二、美資可以透過其他管來進來交易；三、只限制三種指數類商品，但沒有限制不能交易個股期。因此，總體評量來說，對台灣期貨市場影響有限。

多位期貨商高層也指出，依據金管會證期局的資料，美國交易人只占國內期貨交易比重僅0.7%，在台指期指數遭改列後，實質的影響不會很大。

台灣期貨交易所 外資 美國

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