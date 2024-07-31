鴻海、大立光 押長天期

近期台股仍陷於震盪，不過，蘋果將推出新機，有望引爆換機潮，投顧法人看好鴻海（2317）、大立光（3008）等蘋果新機概念股後續有表現空間，建議先觀察止跌情形，進而承接。權證發行商表示，投資人可透過中長天期權證布局。

蘋果29日釋出第一版「Apple Intelligence」AI軟體，為今秋即將推出配備AI功能的iPhone 16系列新機暖身，市場看好將掀起一波換機潮，有望驅動消費者換機需求，僅iPhone 15 Pro以上機款可使用AI功能，有望帶動下半年iPhone出貨量年增表現，被視為消費性電子新題材，蘋果第2季將對供應鏈增加訂單100萬支，預估第3季推出iPhone 16備貨量為9,000萬~9,500萬支，顯示對新產品銷售信心。

iPhone 16系列新機進入上市前備貨旺季，主力代工廠鴻海集團已傳出擴大徵人。鴻海最近股價跌破200元「郭董價」，但股價跌勢已有趨緩進入盤整跡象，昨（31）日在權值股中表現相對強勢，上漲2元，漲幅1.02%，收在198元。

大立光為iPhone鏡頭主力供應商，受惠新機鋪貨潮，營收有望一路走高至第4季。展望第3季，大立光董事長林恩平日前表示，7月拉貨動能優於6月，8月優於7月，若新廠在本季移入設備，第4季達全產能滿載。林恩平預期，下半年潛望式鏡頭的量也比較多，部分客戶高階手機規格也下放至中階機種，若拉貨多，對大立光營運添助益。至於下半年毛利率走勢，如果產能使用稼動率比較好，良率會儘力改善。若看好鴻海、大立光等蘋果新機概念股，可挑選價外20%至價內10%、有效天期超過100天期的權證介入。