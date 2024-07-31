台積、聯發科 四檔放閃

台股在美國總統大選政治面議題等干擾中，行情短線修正逾2,000點，市場看好台積電（2330）、聯發科（2454）等今年營運看好的大型電子權值股，有望率先表態；權證券商建議，可利用中長天期、券商造市積極等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

台積電第2季營收季增13.6%，優於市場預估，其中出貨量約季增3.1%；毛利率和營業利益率皆優於預期，每股純益（EPS）9.56元，累計上半年EPS為18.25元。

台積電、聯發科相關權證 圖／經濟日報提供

展望第3季，營收將受惠智慧手機和高速運算HPC相關需求上揚，N3和N5的需求強勁，市場預估單季營收7,416.6億元，季增10.1%，稅後淨利2,907.5億元，季增11.2%，EPS上升至11.2元。

台積電2023年HPC需求成長率已超越手機，隨著AI發展更加明確，HPC將持續帶動2024~2025年業績成長；受惠AI紅利的帶動，不管是在伺服器端或是邊緣運算出貨量將會增加，營收可望逐季增加，市場預估全年營收年成長三成，稅後淨利將逾1兆元，年成長三成，EPS在41~43元間。

聯發科6月營收月增2.2%、年增12.7%，優於市場預期，由於網通、TV晶片成長抵銷手機晶片拉貨放緩，營收持穩，預估後續晶片穩定出貨下，有利7月營運表現。

手機在去年第4季已看見銷售復甦契機，預期今年銷量由11.5億支回溫至12億支，預期5G與生成式AI推升手機產業成長，帶動Mobile營收年增；奧運與網通基礎建設推升TV與WiFi晶片出貨動能，預期Mobile營收年增；PMIC方面，受惠手機復甦及切入車用與資料中心應用，帶動PMIC向上成長，市場預估聯發科全年營收4,996億元，年增15.2%，稅後淨利948億元，年增23.1%，EPS有59.2元水準。

投資人若看好台積電、聯發科等權值股走勢，可布局價內外15%內、有效天期三個月以上權證。