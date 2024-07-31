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全民權證／新光鋼 挑逾90天
新光鋼（2031）第2季營收36.7億元，季增6%，年減5%；自結營業利益0.76億元，季減56%，年減13%。在綠能及公共工程產品出貨下，整體毛利率仍有 5~7%水準；第2季業外收益13.9億元，主要來自股票評價利益，使自結稅前獲利達14.7億元。
雖鋼市需求仍疲弱，但供給面不利因素得到控制，並預期下半年減產力道將加大，且原料使鋼價具支撐，預期國際鋼價短期呈橫向整理，待第4季進入旺季有向上機會。此外，美國降息時點逐漸明朗，鋼市離走出谷底更進一步，推動鋼價長線向上，搭配公司低價庫存，利差擴大將帶動公司裁剪本業獲利擴大。
投資人若看好新光鋼後市，可挑選價內外10%以內、有效天期90天以上的商品入手。（元大證券提供）
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