全民權證／堤維西 二檔聚光

堤維西（1522）負責北美AM業務的子公司INNOVA首季獲利年成長512%，歐洲轉投資事業TYC EUROPE獲利年成長89%，過往營運不佳的儒億科技與印尼轉投資PT ASTRA，也陸續在2020年、2021年轉虧為盈，今年首季維持穩定獲利。

展望2024年，堤維西將能受惠北美AM市場副廠件滲透率提高的趨勢，預期年度營收將穩定提升至203億元、年成長5%，此外，在經營效率提升及匯率友善助攻下，毛利率繼續保持在高檔的29.8%，獲利方面，由於轉投資事業持續獲利，市場上修今年獲利46%至17.7億元、年成長63%，預估全年每股純益（EPS）約5.5元。

看好堤維西後市的投資人，建議利用價內外5%以內、可操作天期180天以上商品介入。（國泰證券提供）