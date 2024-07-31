全民權證／智原 選價內外10%

智原（3035）雖在法說會對第3季展望不如市場預期，然公司指出2025年有爆發性成長，並估長期營收成長率將高於先前預估的20~30%，本國投顧法人對其投資評等由買進上調至強力買進。

法人分析，看好2.5D先進封裝專案進入量產，除將提供顯著營收貢獻外，更意味著宣布智原新業務模式成功，長期可吸引更多ASIC客戶，且智原有望逐步擴大ASIC專案設計內容，長期展望可期。此外，洽談中的FinFET專案數量持續提升，而英特爾A800專案也有望於2025年下線並開始貢獻NRE營收，整體先進製程與先進封裝專案將為NRE及MP長期營收成長性增添底氣。

投資人如看好智原後市，可挑價內外10%以內、有效天期三個月以上的權證參與行情。（兆豐證券提供）