期貨商論壇／生技期 避險優選

美股科技七雄有四雄集中在本周公布財報，財報表現及未來展望將決定接下來美股的走勢，除美股超級財報周外，同時也是超級央行周，市場聚焦日本、美國及英國三大央行利率決策，其中日銀決議更是受到關注。

然而，近期投資人逢高獲利了結，使全球股市都自高檔回落，大型科技股走跌更是拖累美股面臨回檔壓力，加上市場充滿不確定性，資金可望流入具備防禦特性的生技族群，可視為短線資金避風港。

臺灣生技期貨為生技類股交易及避險工具，成分股涵蓋上市櫃新藥研發、醫材及藥品製造等指標股票，可表彰台灣整體生技醫療產業的表現，符合現今市場聚焦之產業，其契約規模約為22萬元，而保證金為15,000元，槓桿約為15倍，因此臺灣生技期貨的最大優勢在於門檻低、操作彈性高，交易人可以較低資金成本進行交易及避險，提升資金效率。

以技術面來看，臺灣生技期貨呈現創高回檔的格局，接連失守短中期均線，回測季線則是出現買盤支撐、成功收腳，因此短線維持上有壓、下有撐的橫盤整理架構的機率較高。由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此均有高度的投資風險，請投資人應衡量自我的投資能力適度做加減碼的動作，並且設定停損機制，以利有效控制投資風險。（元富期貨提供）