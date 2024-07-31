期貨商論壇／半導體期 不悲觀

觀察國發會公布6月景氣對策信號綜合判斷分數為38分，為二年半以來第一顆信號紅燈，AI所帶動的半導體需求是受惠主因，但股市今年來至上半年已領先反映景氣熱絡程度。

進入第3季，台股、半導體類股多以下跌為主，大盤目前距離高點走勢回測逾2,000點，半導體30指數回測約14%。觀察過去景氣燈號亮紅燈後，儘管不代表行情會馬上回檔，不過第一顆紅燈後，台股走勢多呈緩漲或是距離高點已不遠的狀態，透過歷史經驗也說明後市台股動能可能相對疲乏。

台積電在法說會後走勢一蹶不振，是拉低近期半導體指數的主要原因，單看近日半導體指數若要有表現，仍應視美國龍頭科技股財報發布狀況。

本周是美股財報周及超級央行周，就財報部分來看，除已發布的超微、微軟、Meta外、周四盤後還有蘋果、亞馬遜發布上季業績，龍頭科技股的財報表現將牽動美、台股去向，尤其在過去第2季股價已有一大段漲幅下，若業績表現不足以反映先前強勢的股價，高估值的狀況會面臨修正的風險，同時也須關注市場在聯準會利率決議後的反應。

半導體股止跌的短線關鍵，在於美科技龍頭股是否帶動半導體股止跌，不過，中長期來看，景氣紅燈仍有段發酵期間，因此半導體指數短中期較不悲觀。（凱基期貨提供）