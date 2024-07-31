台指期 短線區間震盪

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股昨（31）日呈現區間震盪格局，終場指數下跌24點、跌幅0.1%、收在22,199.點；台指期則上漲38點至22,290點，正價差為90.65點。期貨商表示，在指數站穩季線以前，短線建議保守觀望。

籌碼面部分，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,269口至16,879口，其中外資淨空單減少1,904口至37,129口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單減少3,225口至19,555口。

其中，外資現貨賣超、期貨淨空單減碼，自營商選擇權淨多單加碼，期貨淨空單減碼，屬偏空格局。月選擇權籌碼轉為偏悲觀，賣權OI小於買權OI差距增加至約2.1萬餘口，周選擇權籌碼中性偏樂觀，整體籌碼面保守。

群益期貨表示，外資賣超現貨且期貨淨空單減碼，自營商選擇權保守格局，月周選擇權布局為保守，整體籌碼面保守；綜合籌碼跟結構上的表現，目前指數還是侷限在區間波動格局不變。

元富期貨認為，就技術面觀察，在輝達、AMD盤後大漲帶動，台指期昨日呈現開低走高格局，金融股持續擔任撐盤要角，加上鴻海走高，指數盤中一度突破季線關卡，終場以紅K棒作收。目前指數暫時守穩於22,000點之上，但上檔均線仍有反壓力道，在站穩季線以前，短線建議保守觀望。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在22,800點，周賣權最大OI落在21,500 點； 月買權最大OI落在23,800點，月賣權最大OI落在20,700點。

全月未平倉量put/call ratio值由0.88上升至0.97，VIX指數上升0.09至24.09，外資台指期買權淨金額1.69億元、賣權淨金額2.33億元，整體選擇權籌碼面中性。

整體來說，目前指數量縮震盪，呈現大幅刷洗格局，建議減少加碼、短單操作，多空皆有獲利空間。後續留意指數補量後的攻擊方向，再進行順勢操作即可。

台指期 期貨 選擇權

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