快訊

獨／現金增資洽特定人 新光金董事會上周五通過名單

趕錄影途中「飛來橫財」！綜藝大哥胡瓜搭計程車拾獲一大疊鈔票 金額破萬

留意高溫、午後雷陣雨！周末變天恐溼到下周三 低壓帶影響「這時」是關鍵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台股今起遭打入「窄基指數」 金管會提2說明、3因應

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
台積電（2330）個股占台股指數權重逾3成已超過45天，使台股加權指數符合美國「窄基指數」定義，期交所今天接獲美國商品交易委員會（CFTC）通知，在台的美系外資將禁止再交易台指期貨。路透社
台積電（2330）個股占台股指數權重逾3成已超過45天，使台股加權指數符合美國「窄基指數」定義，期交所今天接獲美國商品交易委員會（CFTC）通知，在台的美系外資將禁止再交易台指期貨。路透社

台積電（2330）個股占台股指數權重逾3成已超過45天，使台股加權指數符合美國「窄基指數」定義，期交所今天接獲美國商品交易委員會（CFTC）通知，在台的美系外資將禁止再交易台指期貨

金管會指出，以2023年底期交所統計，台灣的外資交易人中，九成都來自新加坡、香港和英國，境內美系外資僅占0.7%，占比不高，影響有限。

其次，僅限禁止交易大小台指期貨，但並未禁止交易台積電單一個股的期、現貨，換言之，外資依舊可以買賣台積電的股票和期貨。

金管會已採取三大措施因應，一、主動關懷美系投資人，視其需要提供必要協助，二、持續辦理機構法人交易獎勵活動，積極吸引外資參與，三、積極拜訪其他非美系國家外資，鼓勵參與我國期貨市場。

依美國商品交易法（CEA）規定，取得美國商品交易委員會（CFTC）交易許可的海外廣基指數期貨，若單一成分股占指數權重，連續三個月中、有超過45個交易日逾三成，就會被認定為「窄基指數期貨」並撤銷交易許可，並給三個月過渡期。

台指期貨是取得CFTC交易許可，可銷售給美系外資；但從2月15日到4月29日止，台積電單一個股占台股大盤權重已累積46個交易日超過三成，等於台股加權指數已符合了美方「窄基指數」定義。

期交所在31日接獲美方通知，大小台指期貨商品，已成為窄基指數期貨，在台美系外資將不得再交易台股期貨（TX）、小型台指期貨（MTX）及客製化小型台指期貨（MXFFX）。

台積電 外資 期貨 美國 金管會

延伸閱讀

上半年金融三業賺逾6千億 創史上同期最佳績

台指期列窄基指數 法人：外資交易和成交量恐受影響

彭金隆：無論川普、賀錦麗誰贏 金管會有應變計畫

台股震盪跌24點收22,199點、本月跌832點 台積電挫6元收934元

相關新聞

台股今起遭打入「窄基指數」 金管會提2說明、3因應

台積電（2330）個股占台股指數權重逾3成已超過45天，使台股加權指數符合美國「窄基指數」定義，期交所今天接獲美國商品交...

台指期列窄基指數 法人：外資交易和成交量恐受影響

台灣期貨交易所今天宣布，台股加權指數遭列窄基指數，美國投資者交易台指期三大指數受到限制。業界分析，台指期被列窄基指數，短...

期貨校園模擬賽 熱戰

為使校園年輕人可藉由臺灣期貨交易所提供的虛擬交易所進行模擬交易，增進期貨專業知識、及瞭解期貨交易風險控管的重要性，期交所...

期貨商論壇／生技期 靈活操作

上周特斯拉及Alphabet公布財報，雖Alphabet表現達標，但輝達股價回落，市場焦點開始轉向AI的資本支出上，是否...

期貨商論壇／台積期 短線保守

富邦期貨分析師曹富凱表示，目前市場靜待聯準會利率決定、非農就業數據，及大型科技巨頭（微軟、蘋果、亞馬遜、Meta）業績公...

聯電、聯發科 認購夯

美、台股市同步進入企業財報揭露的高峰期，其中，台股本周還有逾十家的中大型權值股將陸續召開法說會，各公司如何看待下半年景氣也透露端倪，績優企業族群不僅股價看佳，也將會是大盤後市多頭反攻的火種；投資人可透過本小利大的權證布局相關個股。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。