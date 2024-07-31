台股今起遭打入「窄基指數」 金管會提2說明、3因應

台積電（2330）個股占台股指數權重逾3成已超過45天，使台股加權指數符合美國「窄基指數」定義，期交所今天接獲美國商品交易委員會（CFTC）通知，在台的美系外資將禁止再交易台指期貨。

金管會指出，以2023年底期交所統計，台灣的外資交易人中，九成都來自新加坡、香港和英國，境內美系外資僅占0.7%，占比不高，影響有限。

其次，僅限禁止交易大小台指期貨，但並未禁止交易台積電單一個股的期、現貨，換言之，外資依舊可以買賣台積電的股票和期貨。

金管會已採取三大措施因應，一、主動關懷美系投資人，視其需要提供必要協助，二、持續辦理機構法人交易獎勵活動，積極吸引外資參與，三、積極拜訪其他非美系國家外資，鼓勵參與我國期貨市場。

依美國商品交易法（CEA）規定，取得美國商品交易委員會（CFTC）交易許可的海外廣基指數期貨，若單一成分股占指數權重，連續三個月中、有超過45個交易日逾三成，就會被認定為「窄基指數期貨」並撤銷交易許可，並給三個月過渡期。

台指期貨是取得CFTC交易許可，可銷售給美系外資；但從2月15日到4月29日止，台積電單一個股占台股大盤權重已累積46個交易日超過三成，等於台股加權指數已符合了美方「窄基指數」定義。

期交所在31日接獲美方通知，大小台指期貨商品，已成為窄基指數期貨，在台美系外資將不得再交易台股期貨（TX）、小型台指期貨（MTX）及客製化小型台指期貨（MXFFX）。