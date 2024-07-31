台股遭美列窄基指數 金管會：不影響台積電個股與期貨

台灣期交所今天宣布接獲美國商品期貨交易委員會（CFTC）通知，台股加權指數依規定遭列窄基指數，影響所及為美國交易人將禁止交易大小台指期。金管會表示，期交所評估影響有限，並已採取預先通知國內期貨商相關資訊等4措施因應。

金管會強調，台股雖然被美國列窄基指數，但並未限制外資買賣台股集中市場的台積電個股及期貨市場的台積電個股期貨。

美國商品交易法明定，取得CFTC交易許可的海外廣基指數期貨，若單一成分股占指數權重連3個月中有超過45個交易日逾3成，會被認定為窄基指數期貨並撤銷交易許可。

台股因持續上演台積電「一個人的武林」，台股加權指數落入美國窄基指數定義，台灣期交所今天午間表示，美國商品期貨交易委員會在美國時間7月30日通知，台灣證券交易所發行量加權指數依規定轉變為窄基指數（Narrow-based security index）。

金管會傍晚說明，期交所大小台期貨因台積電占台股加權指數權重自今年2月15日至4月29日，累計逾45日超過30%，讓台股加權指數已符合窄基指數定義，期交所於今年4月29日以電子郵件通知CFTC，並於今天接獲CFTC通知，大小台指期成為窄基指數期貨，美國境內交易人將無法交易，期交所已於今天上午辦理市場公告。

金管會指出，根據期交所評估，美國境內交易人占國內期貨市場比重低，2023年僅約占0.7%，影響應屬有限。

金管會也表示已採取4大措施因應，第1，先前已請期交所預先通知國內期貨商相關資訊；第2，期交所會主動關懷美國投資人，視需要提供必要協助；第3，期交所持續辦理機構法人交易獎勵活動，積極吸引外資參與；第4，期交所亦積極拜訪其他非美系國家外資，鼓勵參與台灣期貨市場。