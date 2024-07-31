台指期列窄基指數 法人：外資交易和成交量恐受影響

台灣期貨交易所今天宣布，台股加權指數遭列窄基指數，美國投資者交易台指期三大指數受到限制。業界分析，台指期被列窄基指數，短期外資交易和台指期成交量恐受影響，能否回復至廣基指數，要看台積電權重可否下降。

台灣期貨交易所今天宣布，美國商品期貨交易委員會（CFTC）通知，台灣證券交易所加權指數依規定轉變為窄基指數（Narrow-based security index），期交所台股期貨（TX）、小型台指期貨（MTX）及客製化小型台指期貨（MXFFX）也成為窄基指數期貨，包括美國投資人，含合格機構投資人（QIB）在內，皆不可交易TX、MTX及MXFFX商品。

此次並非台指期首次被美國CFTC列為窄基指數，產業人士下午接受記者電訪分析，根據資料，2021年4月，台股期貨和小型台指期貨曾因台積電占台股權重超過3成因素，被CFTC列為窄基指數並限制交易；直到2022年10月下旬再獲CFTC核發許可，讓美國一般投資自然人得以交易台指期貨。

根據統計，這段期間外資在現貨市場賣超台積電累計達87.6萬張，台積電股價跌幅達33.5%。產業人士指出，這段期間也包括有COVID-19疫情大環境變數影響。

群益期貨副總經理許績慶接受記者電訪表示，從歷史經驗來看，台指期被列為窄基指數期間，台股加權指數明顯波動，新台幣匯率相對走貶，外資對台股投資和大盤交易量也受到影響。他表示，台股加權指數和台指期此次再遭列為窄基指數，外資交易量和台指期成交量恐受影響。

至於何時台指期恢復列為廣基指數（Broad-basedsecurity index），許績慶表示，關鍵在於台積電占台股整體權重何時降到3成以下。

期交所今天說明，台指期三大期貨指數標的指數，加權股價指數中，單一成分股占指數權重超過30%的天數，已不符合美國廣基指數定義，4月29日已通知CFTC，美國時間7月30日CFTC回覆，台灣證券交易所發行量加權指數依規定轉變為窄基指數。

根據統計，到4月29日的過去3個月，台積電市值占台股整體市值比重，已累積45個交易日超過3成；到7月31日，台積電市值新台幣24.22兆元，占大盤比重約34.2%。

至於台積電等個股期貨是否受到影響，產業人士分析，台積電在美國有發行美國存託憑證（ADR），台積電相關個股期貨，原本就不能讓美國境內投資人交易，即便台指期被列入窄基指數，對台積電等個股期貨並無影響。