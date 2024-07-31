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期交所：台股遭列窄基指數 限制美投資者交易台指期

中央社／ 台北31日電

台灣期貨交易所今天宣布，美國商品期貨交易委員會（CFTC）通知，台灣證交所加權指數依規定轉變為窄基指數，期交所台股期貨（TX）、小型台指期貨（MTX）及客製化小型台指期貨（MXFFX）也成為窄基指數期貨，3項商品限制美國投資者交易。

期交所中午公布，美國商品期貨交易委員會在美國時間7月30日通知，台灣證券交易所發行量加權指數依規定轉變為窄基指數（Narrow-based securityindex）。

期交所說明，台股期貨（TX）、小型台指期貨（MTX）及客製化小型台指期貨（MXFFX）標的指數，加權股價指數中，單一成份股占指數權重超過30%天數，已不符合美國廣基指數（Broad-basedsecurity index）定義，4月29日已通知CFTC。

期交所表示，依據美國規定，窄基指數期貨由CFTC與美國證券管理委員會（SEC）共同管轄，TX、MTX及MXFFX轉變為窄基指數期貨後，因未符合SEC窄基指數期貨豁免規定，期貨商應遵循SEC相關規範，包括美國投資人，含合格機構投資人（QIB）在內，皆不可交易TX、MTX及MXFFX商品。

根據統計，到4月29日的過去3個月，台積電占台股市值比重，已累積45個交易日超過3成。

台指期 台灣期貨交易所 美國

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