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欣興商機旺 選長天期

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

蘋果PCB供應商欣興（3037）今（31）日召開法說會，市場期待iPhone 16的新機效應，帶動欣興等在內的蘋概股商機看旺。發行券商建議，看好欣興後市的投資人可透過權證的槓桿效果，擴大獲利空間。

欣興6月營收88.72億元，月減8%、年增7.3%，第2季合併營收約278.78億元，季增5.6%，較去年同期成長約10.5%，為近六季高點。

展望後市，法人認為，iPhone 16 AI隱私政策強調的是在裝置端進行運算，減少將數據發送到雲端進行處理，相比其他陣營主要優勢包含：提升用戶隱私和數據安全、提高運算效率、無網絡覆蓋仍能正常運行AI功能。因此，看好在具有此高度鑑別性效能差異之下，預期新款iPhone銷售可期，相關大廠營運受惠。

外資表示蘋果AI有望驅動破紀錄數量裝置升級。未來兩年，iPhone出貨量將逼近5億支，高於2021至2022年的升級周期，此外，如果想使用Apple Intelligence，最低要求是A17 Pro晶片，也就是iPhone 15 pro 以上，將帶動換機潮。

欣興是蘋果M系列載板主要供應商，營運兼具iPhone新機備貨與AI題材。法人表示，儘管短期PC與網通需求回升較預期緩慢，但欣興高階ABF占比60%優於同業，加上GB200載板與PCB年底放量將開啟新動能，將挹注營運表現。

權證發行商指出，看好欣興後續表現的投資人可買進價內外10%以內、距到期日120天以上的相關認購權證，但最好善設停利停損價位。

AI iPhone 欣興

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