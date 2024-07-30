光寶科、台達電 四檔靚

光寶科（2301）、台達電（2308）本周將舉行法說會，市場預期未來營運仍呈成長趨勢，近日逢大盤拉回修正之際，多頭也伺機布局；權證發行商表示，大盤震盪時，現階段挑長天期認購權證較可減緩時間價值流失。

光寶科第2季營收333億元，季增16%，年減11%，受到人工智慧物聯網、遊戲機與汽車應用業務疲弱，惟伺服器電源供應器需求依舊穩健。進入第3季營收可望持續季增雙位數。光寶科今年淡出光碟機業務，將營運模式由EMS代工轉向AI、電動車、儲能與光電等特定市場。

光寶科與輝達（NVIDIA）合作開發液冷解決方案多年，已獲NVIDIA認證為液對氣Sidecar合格供應商，且in-row CDU亦將通過認證。AI伺服器電源方面，訂單展望大致符合預期，2024至2025年AI占伺服器電源營收比重為12~15%、15%以上。

台達電第2季營收季增13.3%至1,034.4億元。營收季增主因AI應用的雲端電源需求回歸正向成長，且車用產品需求年增幅度將提升至高於二成，外加包含網通基建、工業、樓宇自動化專案、消費性產品等訂單規模皆有望谷底回溫，使台達電第2季營收恢復年增。

展望2025年，台達電因上游晶片供應舒緩且終端客戶需求維持強勁，預估AI伺服器的出貨數量仍有高於三成的年增幅度，逾半數產品將採用新世代晶片，在能耗向上成長下，不僅配套電源系統將進一步升級，且台達將有機會推出水冷解決方案或相關零組件，使雲端電源與散熱部門營收有望維持雙位數的年增幅度。

此外，電動車相關被動元件與零組件則在車廠客戶擴大導入下維持近二成的年成長，外加其餘產品線隨經濟由谷底回暖而貢獻緩步回溫，預期消費性產品出貨占比提升將影響產品組合表現。

看好光寶科、台達電等法說會概念股表現的投資人，可布局價內外10%以內、有效天期150天以上的權證。