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聯電、聯發科 認購夯

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
聯電。 （聯合報系資料庫）
聯電。 （聯合報系資料庫）

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美、台股市同步進入企業財報揭露的高峰期，其中，台股本周還有逾十家的中大型權值股將陸續召開法說會，各公司如何看待下半年景氣也透露端倪，績優企業族群不僅股價看佳，也將會是大盤後市多頭反攻的火種；投資人可透過本小利大的權證布局相關個股。

美、台股市都進入企業財報發布高峰期，聯電（2303）、聯發科（2454）等眾多上市櫃公司將在本周召開法人說明會，中大型公司如何看待下半年景氣，不僅攸關自家股價漲跌，也可望成為大盤多頭反撲的領頭羊。

企業法說會概念股相關權證
企業法說會概念股相關權證

本周上市櫃公司法說會陣容龐大，繼旺宏、瑞昱、力成、盛群、中磊、智原、超豐、瑞儀昨（30）日法說會後，聯發科、聯電、欣興、致茂、友達、研華、光寶科等七家上市公司於今日登場。

聯電第2季受車用、工業庫存去化速度低於預期，但電腦、消費及通訊領域庫存逐漸回到較健康水位等因素交叉影響，本國投顧法人估計第2季毛利率30.7%，季減0.2個百分點，年減5.3個百分點，主要是折舊費用提升。聯電近日股價在年線上下震盪，昨小跌0.2元收50元。

聯發科6月乃至第2季營收優於法人預期，獲利表現受市場期待，主因手機需求未如先前預估悲觀，且Smart edge platform及power IC相關產品需求亦步出谷底，有助整體營運小幅優於預期。

本國投顧法人表示，樂觀看待聯發科長期展望，尤其在AI相關產品潛在成長動能，因手機導入AI將刺激終端對手機需求，且天璣9300及天璣8300導入機種數量提升，帶動聯發科手機晶片市占率、平均銷售價格走揚。此外，Smart Edge Platform業務也受惠AI平板放量，及TV、網通、IoT等業務庫存調整結束，需求陸續復甦，亦有利聯發科。

聯發科近日股價從波段高點1,500元拉回至近五個交易日在1,250元上下盤整，對比法人估計其今年每股純益（EPS）可超過60元，明年更可超過70元，股價已經來到進場點，但因聯發科比大盤更早跌破季線，法人建議分批承接為宜。

權證發行商建議，投資人若看好財報績優股後市表現，可挑選價內外10%以內、有效天期超過三個月的認購權證參與行情。

手機 聯發科 聯電

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