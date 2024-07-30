全民權證／漢翔 二檔馬力強

漢翔（2634）有望爭取經濟部產業發展署公布「F16型機暨軍機維修推動計畫」商機，預期這次F16軍機維修推動計劃可以提高台灣戰機的自製率，帶動台灣航太軍工產業產值持續擴大。

受惠於國際航太供應鏈陸續恢復，預期漢翔稼動率將由去年未達70%，提升至近90%，帶動民用業務營收年增23.1%。此外，高教機的交機持續處於高峰期，而在共機擾台頻率次數持續的情況下，相關軍機維修業務持續增長，預估今年國防業務營收年增5.8%。隨著新政府上任，國防自主政策得以延續及國際航太供應鏈陸續恢復，未來三年交機量高度成長、帶動營運。

看好漢翔後市的投資人，可挑選價內外15%以內、距到期日150天以上的相關認購權證入手。（國泰證券提供）

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