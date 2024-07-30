全民權證／長榮 瞄準逾90天

長榮（2603）昨（30）日股價上漲3.09%，反應市場擔憂以色列與伊朗支持的真主黨之間可能爆發更廣泛地區戰爭，海運巨頭馬士基股價大漲近6%，台股盤面上航運族群收高。

法人認為，近洋船舶轉至遠洋線營運、美中關稅導致的提前拉貨需求、以哈雙方陷入僵局，近期以色列除了繼續與真主黨、哈瑪斯對戰之外，也針對葉門叛軍基地進行大規模轟炸，短期內停戰無望。目前紅海危機未除、航商採行繞道的情況有利去化市場過剩運力，運價仍維持在獲利水準，漲價後的高運價有較高機率認列於今年第3季的營收，預估本季將為獲利高峰。

看好長榮後市的投資人，可挑選價內外5%以內、距到期日90天以上的相關認購權證靈活操作。（元大證券提供）

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