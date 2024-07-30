全民權證／聯詠 押價內外15%

美、台股市同步進入企業財報揭露的高峰期，其中，台股本周還有逾十家的中大型權值股將陸續召開法說會，各公司如何看待下半年景氣也透露端倪，績優企業族群不僅股價看佳，也將會是大盤後市多頭反攻的火種；投資人可透過本小利大的權證布局相關個股。

2024-07-30 23:31