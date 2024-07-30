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期貨商論壇／台積期 短線保守

經濟日報／ 記者周克威整理
台積電。 路透
台積電。 路透

富邦期貨分析師曹富凱表示，目前市場靜待聯準會利率決定、非農就業數據，及大型科技巨頭（微軟、蘋果、亞馬遜、Meta）業績公布，市場信心依舊疲弱，短線台股仍面臨季線反壓。

本周美、台股市都有重量企業財報與法說會，儘管上周PCE指數年增2.6%，降至2021年3月來低點，持續提振降息希望，但本周初融資餘額仍居高不下，意味籌碼不穩，加上川普保護費言論餘波盪漾，令市場瀰漫偏空氣氛。若短期未出現激勵大盤收復季線支撐的利多，不排除有回探半年線可能，短線操作宜留意波動風險。

整體而言，金融市場目前正處於充滿不確定性的動盪時刻，且外資今年已轉賣超，加上川普針對台灣議題發言造成的不安情緒仍未消退，加劇台股震盪，因此，短線逢反彈建議先站賣方；台股目前仍面臨月、季線反壓，後市留意探底風險仍未排除。

回顧台積電營運表現，6月營收月減9.5%、年增32.9%，累計前六月營收年增28%。曹富凱表示，觀察消息面，美股、半導體股震盪加劇，對台積電期表現相對不利，短線上投資人宜保守觀望。技術面觀察，台積電7月12日出現空方跳空缺口後，股價表現疲弱，更是在7月19日直接摜破月線，使得目前空方占據優勢，投資人可考慮保守操作股票期貨。（富邦期貨提供）

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台積電 台股 期貨交易

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