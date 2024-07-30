期貨商論壇／生技期 靈活操作

上周特斯拉及Alphabet公布財報，雖Alphabet表現達標，但輝達股價回落，市場焦點開始轉向AI的資本支出上，是否開始有營收的貢獻，若在AI投資上營收預期未跟公布的財報符合，股價恐會回落，故未來幾周須注意相關財報的公布。

而在聯準會方面，可注意後續會議相關措辭是否改變，並注意日本央行訊息。7月開始日圓快速升值，加上有消息指出日本央行將討論升息，且會有相關減少購買債券的計畫，要留意全球資金的流動。

台股自川普一句話影響台積電後，仍受美國政策影響，美國總統大選結果猶未可知，台股下半年受到的影響仍非常大，且市場上認為近期的波動可能是台積電上千元後所造成，但實際上則為權值股走空所影響。按過去上漲慣性，大盤跌到季線仍會反彈，但目前已跌破季線，須注意未來慣性是否被打破。

而在生技指數方面，目前也已跌破頸線，投資人須注意整體走勢。若交易人欲參與生技行情，可考慮搭配臺灣期交所2020年6月所推出的台灣生技指數期貨，其標的為台灣生技指數，成分股涵蓋醫療器材、保健食品及新藥研發等不同上市上櫃指標股。

該期貨為小型規模契約設計，每一口原始保證金15,000元，有助交易人更加靈活運用期貨作為避險或交易輔助工具。

（永豐期貨提供）

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