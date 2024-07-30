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8月電子期漲 金融期跌

中央社／ 台北30日電

台北股市今天上漲59.08點，收22223.57點。8月電子期收1183.45點，上漲0.4點，正價差3.56點；8月金融期收2035.6點，下跌29.4點，逆價差20點。

8月電子期以1183.45點作收，上漲0.4點，成交1134口。9月電子期以1183.4點作收，下跌1.6點，成交3口。

電子現貨以1179.89點作收，上漲4.3點；7月電子期貨與現貨相較，正價差3.56點。

8月金融期以2035.6點作收，下跌29.4點，成交832口。9月金融期以2025.6點作收，下跌45.6點，成交1口。

金融現貨以2055.6點作收，下跌18.51點；8月金融期貨與現貨相較，逆價差20點。實際收盤價以期交所公告為準。

金融期 電子期

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8月電子期、金融期齊漲

8月台指期漲165點

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