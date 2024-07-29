全民權證／台達電 兩檔亮眼

台達電（2308）受惠於全球汽車銷售回歸平穩增長，法人看好今年下半年仍有旺季效果，雖然增速將不明顯，但估2025年全球車市增速2.9%。

隨著各國靠近淨零碳排中期時間點2030年，全球新能源車市場仍將成長，儘管2024年全球車樁比仍低，但展望2025年，法人指出，隨美國降息趨勢確立，充電樁運營商建置成本有望緩解，方可帶動建置速度提升。據IEA預測，全球公共電動車充電樁建置量於2035年將達到2,320萬個，2023至2035年複合年均成長率（CAGR）為16%，台達電將受惠。

權證發行商建議，看好台達電後市的投資人，可買進價內外5%以內、距到期日150天以上的相關認購權證，擴大獲利空間，但應善設停損價位。

（台新證券提供）

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