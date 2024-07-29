聽新聞
test
0:00 / 0:00
全民權證／台達電 兩檔亮眼
台達電（2308）受惠於全球汽車銷售回歸平穩增長，法人看好今年下半年仍有旺季效果，雖然增速將不明顯，但估2025年全球車市增速2.9%。
隨著各國靠近淨零碳排中期時間點2030年，全球新能源車市場仍將成長，儘管2024年全球車樁比仍低，但展望2025年，法人指出，隨美國降息趨勢確立，充電樁運營商建置成本有望緩解，方可帶動建置速度提升。據IEA預測，全球公共電動車充電樁建置量於2035年將達到2,320萬個，2023至2035年複合年均成長率（CAGR）為16%，台達電將受惠。
權證發行商建議，看好台達電後市的投資人，可買進價內外5%以內、距到期日150天以上的相關認購權證，擴大獲利空間，但應善設停損價位。
（台新證券提供）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言