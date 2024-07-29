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全民權證／緯穎 挑價內外15%

經濟日報／ 記者王皓正整理
緯穎相關權證
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緯穎（6669）手握三大美系雲端服務供應商（CSP）AI伺服器專案大單，下半年營運火力全開，出貨引擎持續加溫。法人看緯穎第3季營收可望季增逾兩成，改寫單季新高。

緯穎先前法說指出，今年第1季起在AI加速運算輔助下，推升一般運算需求成長，AI與通用伺服器需求相輔相成，也帶動通用需求優於預期，下半年通用伺服器出貨動能可望延續、甚至持續升溫。AI伺服器方面，緯穎表示，相關專案按進度推進，輝達最新Blackwell架構的AI伺服器預計第4季出貨，下半年展望樂觀，預期第4季AI營收占比將拉升至超過五成。

看好相關題材的投資人，可挑選價內外程度在15%以內、且距到期日三個月以上之權證進行操作。

（中國信託證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

AI 伺服器 緯穎

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