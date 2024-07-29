晶豪科、矽格 押二個月

台股走勢多空震盪，盤面上營運成長性佳的業績題材股，短線股價相對抗震，將有機會躍居多頭領頭羊，投資人可參考晶豪科（3006）、矽格（6257）等股表現，利用權證參與行情，放大獲利空間。

晶豪科主力產品包括記憶體IC、類比及數位類比混合訊號IC、Wireless IC、Sensor IC等產品。晶豪科指出，觀察到大部分客戶庫存已逐漸去化，主流記憶體廠因應AI需求，往HBM發展，對於DDR3、DDR4的生產增加有限，使DDR3、DDR4價格有機會續強。

展望未來，晶豪科認為，AI應用將帶動高端HBM成長，並受到DDR4轉換DDR5的影響，預期將帶動利基型產品市場的正向效應，此外，晶豪科已獲ISO 26262認證，可因應電動車及車用電子急速成長的市場需求。

矽格致力於海外市場開發，強化高速運算（HPC）相關IC、矽光子晶片、車用IC、AI PC相關IC布局，旗下台星科2024年資本支出上看13.3億元，是去年的2.6倍，法人看好雙方攜手搶攻AI商機，今年營運溫和成長，明年有望迎來強勁態勢。

法人分析，矽格專注於電源管理IC與網通IC的測試業務，主要客戶為聯發科，其他尚有晨星、揚智、致新、類比科、Microchip等，而台星科目前封裝占營收比重約六至七成（主要是晶圓凸塊），其餘為測試（CP測試為主）。

矽格6月合併營業收入為14.9億元，較上月減少逾4%，比去年同期增加約14%；第2季營收為45.5億元，寫下近七季新高；累計上半年合併營收為87.1億，和去年同期相較成長近19%，是歷年同期次高紀錄。

若是投資人看好此兩檔，可以選擇價內外15%以內、有效天期二個月以上的權證入手。