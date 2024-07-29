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台積、鴻海 四檔有看頭

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
台積電。 路透
台積電。 路透

本周市場受到美國科技財報進入高峰期、聯準會（Fed）將開會等不確定因素影響，法人表示，台積電（2330）、鴻海（2317）等一線台鏈科技廠波動將放大，投資人可透過權證操作，掌握行情。

台積電、鴻海相關權證
台積電、鴻海相關權證

台積電昨（29）日股價在上周五ADR提前反映美國科技股反彈下跳空開高，以上漲18元的942元開出，盤中最高衝上948元，終場上漲20元收944元，單日市值增加5,186.7億元，總市值回升至24.48兆元；鴻海昨天股價全場維持在平盤之上，終場上漲1元收193元，單日市值增加138.6億元，達2.67兆元。

根據台積電18日法說會釋出的營運展望，第3季財測預估營收區間為224~232億美元，季增9.5%，全年資本支出目標相較之前280~320億美元，微調至300~320億美元。雖台積電近日股價不給力，但內外資法人仍普遍看好高速運算（HPC）、AI等長期趨勢帶動終端應用的半導體含量提升，對台積電有利。

根據摩根士丹利證券最新一份「人工智慧（AI）供應鏈」報告便點出，隨輝達GB200能見度提高，Blackwell需求在2025年將更強勁，台積電2025年的CoWoS先進封裝產能可能倍增，以滿足強勁需求；以全球AI供應鏈來看，因GB200預估出貨提高，台積電等將是主要受惠者，而AI伺服器硬體方面則看好鴻海等個股，都給予「優於大盤」評等。

若投資人看好台積電、鴻海後市，可布局價內外5%以內、有效天期90天以上的認購權證。

台積電 鴻海

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