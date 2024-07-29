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期貨商論壇／永續期 可攻可守

經濟日報／ 記者王皓正整理
永續示意圖。 路透
永續示意圖。 路透

美國總經數據方面，第2季GDP季增年率2.8%，遠超市場預期的2%，顯示美國經濟仍以高於預期的增速成長；6月PCE年增率2.6%，略高於市場預期、月增率0.1%，高於前值的0%，數據顯示通膨略高於預期，使9月降息機率略微下滑，但美國股市對此數據反應有限。

本周需留意的重大事件則有8月1日的FOMC利率決議，目前市場普遍預期9月將迎來第一次降息，此次會後聯準會主席Powell的發言內容將至關重要，決定市場風向是否正確。

另外，美國6月非農就業人數也將在8月2日晚間公布，市場預期非農就業數據從前值的27萬人降低至19萬人，失業率則維持在4%，這些數據是否符合市場預期，也將成為影響降息時點的關鍵，進而影響股市。

最後，本周陸續將有微軟、Meta Platforms、蘋果、亞馬遜四間大科技股的財報發布，將是影響本周永續期、台指期走向的關鍵。

對於市場投資人而言，若想藉此機會參與行情，可以透過期交所推出的「臺灣永續期貨」，該期貨屬於小型契約，交易門檻低。其主要追蹤臺灣永續指數，該指數由永續表現較佳的上市櫃公司所組成，涵蓋半導體、金融、傳產等公司，與加權指數相關性高，資金運用也更為靈活。但須注意期貨槓桿特性，留意風險，做好資金管控。（統一期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

期貨交易 美國經濟 降息

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