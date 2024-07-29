台指期 外資減碼空單

股期雙市昨（29）日開高走低，指數齊步震盪收紅。分析師表示，現階段期現貨轉為正價差，外資淨空單減少1,114口、降至3.6萬口。展望盤勢，由於上周指數跌幅過重，短線振幅過大，預期台指走勢會相對壓縮，等待下波行情的發動。

台股昨天開高走低，維持震盪格局，終場上漲45點、收22,164點，成交量3,992億元。期貨部分，台指期昨天上漲165點至22,261點，價差方面，轉為正價差96.51點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人賣超85.97億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少450口至15,550口，其中，外資淨空單減少1,114口至36,297口。至於十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單，則是減少886口至21,497口。

永豐期貨指出，昨天類股連動性有所提高，早盤指數上漲家數與下跌家數比大約七比三，隨著指數的盤跌，尾盤下跌家數突破700家，對於個股當沖操作者來說，大盤參考性提高。

展望盤勢發展，整體而言，由於上周指數跌幅過重，短線振幅過大，預期上半周台指走勢會相對壓縮，等待下波行情的發動。

群益期貨表示，現階段外資賣超現貨、期貨淨空單減碼，自營商選擇權保守格局，月周選擇權布局為保守悲觀，整體籌碼面保守悲觀。綜合籌碼跟結構上的表現，整個盤勢仍然在區間內做整理，且台積電已突破高點，有機會讓台股回穩。

至於選擇權市場，選擇權未平倉量部分，周買權最大未平倉（OI）落在22,700點，周賣權最大OI落在22,300點；月買權最大OI落在23,700點，月賣權最大OI落在21,500點。

自營商選擇權淨部位，則呈現淨多單加碼，期貨淨空單加碼，屬偏保守格局。月選擇權籌碼轉為悲觀，賣權OI小於買權OI差距縮減至約1萬7,000餘口，周選擇權籌碼仍為保守悲觀，整體籌碼面保守悲觀。