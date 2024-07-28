期貨商論壇／黃金期 短線有壓

華南期貨分析師葉立民認為，市場面臨著複雜的局勢，強勁的經濟數據與持續的通脹壓力相互影響，若通膨情況無法有效緩解，可能導致美元走強，也使得黃金承接力道減弱，短線將造成黃金期貨承壓。

據美國商務部公布最新數據，美國第2季GDP年增率為2.8%，高於市場預期的2%，增速遠超於第1季的1.4%，數據顯示實際GDP的成長主要反映消費支出、私人庫存投資和非住宅固定投資的增長，市場投資人擔憂，強勁的GDP數據是否透露出，即將公布的個人消費支出物價指數（PCE）將同樣呈現增速，可能會促使聯準會延續高利率的立場。

從籌碼面觀察，全球最大黃金ETF─道富財富黃金指數基金最新數據公布，黃金持有量增加3.45公噸至845.19公噸，創下逾五個月來新高 ；CFTC非商業交易人籌碼面變化，最新資料統計到16日為止，多單口數再度增加、達28.5萬口，然而，黃金期貨價格自7月中創新高後，卻持續呈現修正，統計至26日至少修正5%，似乎出現高檔獲利了結賣壓，須留意是否出現止穩訊號。（華南期貨提供）

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