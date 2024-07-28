期貨商論壇／航運期 擇機布局

經過兩天颱風假休市，台股上周五（26日）開盤一次反應賣壓，開低重挫逾800點，一舉摜破季線。觀察過去一周的類股漲跌狀況，航運類股雖然僅小幅收紅，仍較電子類股強，若未來台股格局與美股雷同，短線資金持續從電子股撤出，航運類股與金融類股等傳產股占有一定指數權重，有望受到資金青睞，可觀察航運三雄是否補量上攻，藉以判斷整體航運類股狀況。

上海出口集裝箱運價指數（SCFI）近期表現疲弱，雖目前貨櫃的調度仍吃緊，但在業者搶貨下，部分航線短期供應量上升，使運價指數走弱。航運類股H0PJ 題材不足，難以支撐航運指數轉強，不過，隨近期電子類股拉回，留意資金輪動是否回流傳產類股。

若交易人欲參與航運行情，可考慮搭配臺灣期交所2022年6月推出的航運期貨，其標的為航運指數，成分股涵蓋海運、空運及陸運等不同行業。該期貨為小型化契約設計，每一口原始保證金15,000元，有助交易人更加靈活運用期貨作為避險或交易輔助工具。（永豐期貨提供）

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