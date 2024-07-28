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微型台指期 29日上路

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

臺灣期貨交易所於今（29）日正式推出微型台指期貨（微台）和小型ETF期貨，持續推動期貨市場創新發展，滿足交易人需求，提供靈活多樣的交易選擇，為期貨市場注入新的成長動能，並在兼顧市場安全與發展前提下，壯大證券期貨產業。

微台是台股期貨（大台）的微型版本，契約乘數為每點10元，契約價值為大台的20分之1、小台的5分之1。以加權指數24,000點計算，一口微台契約價值為24萬元，大幅降低交易門檻，使交易人能夠更靈活操作。配合微台上市，期交所特別推出一系列獎勵活動，包括法人機構報價及交易獎勵，以及期貨經紀商與期貨交易輔助人交易獎勵，以促進市場參與。

另考量現行ETF期貨標的契約單位為10,000受益權單位（即10張ETF現貨），契約乘數偏大、且部分ETF期貨契約規模逐漸對一般交易人參與形成限制。期交所亦於今日加掛小型ETF期貨新產品，契約單位為1,000受益權單位（即1張ETF現貨），首批掛牌商品包含小型元大台灣50ETF期貨及小型元大高股息ETF期貨。

小型ETF期貨契約單位與現股ETF單位相同，這使得小型ETF期貨成為更精確的避險工具，例如，元大台灣50 ETF價格近期已漲至200元上下，交易人若交易1口元大台灣50 ETF期貨，相當於十張ETF現貨，保證金需求較高且無法準確滿足交易人需求。

利用小型元大台灣50 ETF期貨可更靈活的操作，交易人可以直接買進賣出對應現貨張數的小型ETF期貨達到避險增益效果，且成本亦可以更精確計算，提高資金運用效率。

小型ETF期貨在交易流程、委託方式、交易撮合及交易資訊揭露等方面，均與現行ETF期貨相同；小型ETF期貨的交易時間亦與同標的ETF期貨相同。

以本次加掛的兩檔小型ETF期貨為例，小型元大台灣50 ETF期貨的交易時間同元大台灣50 ETF期貨，包含日盤及夜盤，日盤交易時間為上午8時45分至下午13時45分，夜盤交易時間為下午17時25分至次日上午5時。小型元大高股息ETF期貨的交易時間同元大高股息ETF期貨，交易時間為上午8時45分至下午13時45分。

期交所此次推出微型臺指期貨和小型ETF期貨，為交易人提供更多元的契約規模選擇，讓交易變得更加靈活和精準。交易人可根據自身資金狀況與風險承受能力，選擇適合的商品與交易策略。

ETF 元大 臺灣期貨交易所

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