光寶科、力成 認購夯

台股多空震盪劇烈，投資人可首選「上半年優、下半年佳」的個股布局，走勢相對抗震，有機會躍居多頭的領頭羊，投資人可參考光寶科（2301）、力成（6239）等，利用權證參與行情。

法人表示，包括季報、法說會等風向及產業訊息面為短線市場多空走勢的關鍵，目前大盤高檔多空震盪。展望後勢，「上半年優、下半年佳」的營運耀眼族群將成焦點，現階段可擇優布局。

光寶科、力成相關權證

兆豐證券建議，投資人若是看好這些營運耀眼族群，可以透過認購權證的槓桿操作，進一步掌握漲升的行情。

光寶科方面，公司表示，針對客戶需求開發的新世代液冷機櫃電源5月送樣後，最快7月底將完成測試，今年第4季有望出貨。下半年營運展望，一季會比一季好，第4季攀全年營運高峰。

光寶科6月合併營收117.36億元，是今年以來高點，月增7%，年減9.1%；上半年合併營收621 億元，年減13%。其中，第2季營收332.8億元，季增15.6%，年減10.7%。

力成攻AI商機報捷，用於AI伺服器主機板功率模組開始量產，由於AI伺服器功耗大，需搭載上百個功率模組，力成相關業務動能可期，伴隨堆疊式封裝（PoP）新品逐步放量，業績吃補。

力成看好AI浪潮帶來的助力，執行長謝永達先前於法說會強調，AI應用蓬勃發展為先進封裝帶來更多需求和機會，力成拉高今年資本支出五成，由原訂100億元調升為150億元。今年營運隨著記憶體產業回溫走揚，上半年合併營收379億元，年增15%。

兆豐證券建議，若投資人看好此兩檔，可設定價外程度20%以內、中長天期權證，如連結光寶科相關權證包括光寶科兆豐3B購01（065357）、光寶科國泰41購01（032325）；力成相關權證有力成兆豐3B購01（082823）、力成元大41購03（041951）等。