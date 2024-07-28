全民權證／鑫科 瞄準逾90天
鑫科（3663）開始認列持股七成的中鋼精材的營收及獲利，加上獨家供應扇出型面板級封裝（FOPLP）合金載板，法人看好2025年出貨量大幅成長。
法人指出，中鋼精材主要生產純鈦及鈦合金與鎳基合金，占總營收約80%，除接獲用在手機的鈦邊框訂單，也開發用於鋰電池的銅箔，今年獲利成長可期。近期熱門的FOPLP題材方面，鑫科提供合金載板，包括台灣面板客戶、歐洲半導體客戶，目前是獨家供應商，法人估上半年出貨量約300片，下半年有望提升至約900至1,200片。
投資人可買進價內外15%以內、距到期日90天以上購權證，如鑫科群益41購01（721594）、鑫科永豐41購01（721718）。（群益金鼎證券提供）
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