弘塑、穎崴 四檔帶勁

台股近期多空易位，失守季線關卡，但弘塑（3131）、穎崴（6515）等兩檔半導體設備材料供應鏈仍維持在均線以上，表現抗跌，將扮演下一波反彈領頭羊，發行券商建議，偏多投資人可透過權證的槓桿效果，擴大獲利空間。

法人分析，人工智慧（AI）運算風潮帶動CoWoS先進封裝產能供不應用，台積電近來積極擴充相關產能，供應鏈調查顯示，至2024年底，台積電CoWoS月產能至少將擴充達3.6萬片，較去年倍增，2025年進一步增至5萬片，2026年更逾6萬片。

弘塑、穎崴相關權證

CoWoS設備廠弘塑目前產能滿載到2025年3月，交期四個月起跳，法人指出，一期廠區年產能約100台，今年透過租廠房及去瓶頸，增加15%至20%產能，而二期廠房2025年7月將投產，可再增加20%水準，加上化學品業務，預估今、明年營收可成長逾二成。

法人表示，隨智慧手機AP、高速運算、記憶體等晶片邁入16奈米以下先進製程，探針卡可在晶圓測試階段透過探針與待測晶片上的焊墊接觸挑出不良品，提升成品良率與降低生產成本，穎崴的相關廠商中長期成長動能佳。

權證發行商指出，投資人可買進價外15%以內、距到期日90天以上的相關認購權證，但最好善設停利停損價位。連結弘塑的相關權證包括弘塑國泰42購01（720039）、弘塑群益41購01（717922）；穎崴相關權證有穎崴國泰41購01（034912）、穎崴元大45購02（037106）。