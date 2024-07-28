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智原、創意 押偏價外

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
智原、創意相關權證
智原、創意相關權證

車用晶片未來商機大，現在ASIC或IP廠商成長動能仍以HPC／AI為主，市場持續成長，法人看好2025年成長動能較佳，看好智原（3035）和創意（3443）等表現。權證發行商表示，可挑偏價外且長天期的相關認購權證操作。

汽車產業處新功能和客製化應用百花齊放階段，車廠和供應鏈業者希望開發出少量的ASIC特殊晶片，來滿足一些特定的新功能。電動車和無人駕駛汽車都將使用ASIC晶片進行位置控制、速度控制等，也用於引擎控制系統、安全氣囊控制系統、防鎖死煞車系統、娛樂系統等。

為避免地緣政治風險，台系ASIC／IP儘量不接觸高敏感性的項目，也更審慎審查中國大陸客戶的背景跟應用，而地緣政治問題對車用的影響不很顯著，這是目前台系半導體廠的發展重點。

智原6月營收9.17億元，月增5.25，年減6.98%；第2季營收26.49億元，季增2.73%。智原接獲車用相關產品訂單，以車用高速運算及ADAS相關晶片為大宗；已通過可靠度驗證。

智原跨入先進封裝，接到AI應用開案，加上ARM新案加入，雖營業費用大幅增加，2024年獲利低於市場預期，但2025年在先進製程訂單逐步貢獻下，營收獲利將大幅成長。智原相關權證包括智原台新3B購01 （032893）、 智原群益41購01（032793）。

創意6月合併營收26.73億元，月增13.59%、年增10.30%；第2季合併營收67.19億元，季增18.09%。創意以提供SoC設計代工服務為主，營運重點在NRE和Turnkey，6月NRE占比 62%，Turnkey占35%。創意N5 AI客戶採用HBM3進入量產，HBM4 的IP也開始研發，領先競爭對手。創意相關權證有創意台新3B購01（032458）、 創意國泰3C購01（087522）。

智原

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