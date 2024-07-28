全民權證／天鈺 二檔強強滾
天鈺（4961）第2季歸屬母公司業主淨利為5.94億元，季增54.6%、年增19.9%，每股純益4.91元；上半年歸屬母公司業主淨利為9.78億元，年減2.4%，每股純益8.08元。
天鈺第2季營收優於市場預期，因電子貨架標（ESL）／電泳顯示器（EPD）拉貨強勁及觸控整合IC（TDDI）庫存回補。毛利率季增0.8 個百分點至30.7%；營益率季增3.7 個百分點至14%。
展望第3季，預期營收季增低個位數至中個位數，中長期正向看待，因為ESL市場長期成長空間大。而新業務AMOLED DDI、NB TCON等將放量，有利產品組合改善。投資人可挑選價外程度15%以內相關權證，如天鈺元大3B購05（088517）、天鈺兆豐41購01（033600）。（元大證券提供）
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