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全民權證／信邦 挑價內外20%

經濟日報／ 記者王皓正整理
信邦相關權證
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信邦（3023）上半年每股純益7.69元，第2季與上半年獲利雙創新高，信邦耕耘AI領域，半導體設備延伸至機櫃模組組裝，AI人形機器人與美主要設備商建立合作關係，預計2026年量產，搭上AI產業的風潮。

法人預期，信邦第3季營運將優於第2季，持續挑戰單季新高。信邦上半年稅後純益18.47億元，年增2.3%，上半年稅後純益及每股純益同創公司成立以來歷史高點。

信邦表示，無人商店方面已獲美系及歐系系統開發商的供應商資格，明年將批量試產。

投資人可挑選價內外程度20%以內、距到期日兩個月以上權證，如信邦凱基3A購02（088013）、信邦元大3A購01（087852）。（凱基證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

AI 信邦 凱基證

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