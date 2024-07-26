全民權證／閎康 選價內外20%
閎康（3587）受半導體先進製程、高速運算等趨勢，及日本政府扶植半導體、汽車產業等，預計2024至2025年營運成長無虞，法人維持投資評等為「買進」。
展望2025年，晶圓代工和記憶體等國際大廠在日本擴大資本支出，閎康直接受惠，尤以日本市場需求最為強勁，特別是熊本（日本二廠）和北海道實驗室（日本三廠），主要集中在AI晶片開發、車用技術和先進製程檢測等高毛利的MA、FA業務。此外，中國大陸半導體自主化趨勢仍然強勁，預估閎康2024年和2025年的每股純益（EPS）將達到12.4元和15.2元，分別年增20%和23%。
看好閎康後市股價表現的投資人，可挑選價內外20%以內、剩餘天數超60天以上的權證介入。（國泰證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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