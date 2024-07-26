士電、亞力 四檔閃金光

美國總統候選人川普支持化石燃料開發，但化石燃料對重電市場的影響有限。法人分析，若美國未來重啟核電，對台灣重電廠商的影響將較大，台灣重電廠商仍在進行美國設廠的評估，且國內強韌電網的預算持續執行，士電（1503）、亞力（1514）相關權證可伺機布局。

美國共和黨綱領委員會近日在閉門會議中批准2024年的黨綱草案，主要承諾包括：第一，終結通貨膨脹，降低美國民眾的生活成本；第二，使美國成為全球主要的能源生產國等核心目標。

士電、亞力相關權證

美共和黨總統候選人川普支持開發頁岩油、天然氣及清潔煤炭，並擬增加美國境內石化能源生產。

法人分析，該政策變化可能對台灣重電產業產生影響。隨美國政策可能使重電設備的應用從過往的綠能轉向火力發電（包括燃氣和燃煤）或核能，台灣的重電設備出口可能面臨需求變化，建議台灣重電廠商需要關注這些政策變動，並適時調整出口策略以應對潛在挑戰。

法人指出，華城、士電、大同等台灣重電廠商皆持續評估美國設廠效益，對於未來美國大選若執政轉變，可能出現的IRA政策細節調整，台灣重電廠商理論上可以即時因應在美生產的要求。

國內重電中低壓大廠亞力，展望今明年，看好台電業務今年將持續成長，半導體業務則因聯電訂單的高基期，預估明年將重回成長。

亞力目前在手訂單約103億元，維持在歷史高檔區，近期公司取得中華電信多所IDC機房重電設備訂單，以與高雄興達及台中天然氣電廠的配電盤等重電設備訂單 ，預估今年下半年集中出貨，營運有望逐季走高，

權證發行商建議，看好士電、亞力等後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外20%以內、剩餘天數超過90天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。