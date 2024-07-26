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全民權證／鈊象 押寶逾150天

經濟日報／ 記者廖賢龍整理
鈊象相關權證
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鈊象（3293）下半年營運將優於上半年，以上半年自結每股稅前盈餘36.9元推算，全年獲利在不考慮股利導致股本膨脹下，全年每股純益（EPS）相當可觀。

今年漫博會，鈊象展出多款手遊及機台，藉此衝刺暑假遊戲商機，為第3季營運添增成長動能。受美國及歐洲等海外博弈市場挹注，累計今年上半年營收87.52億元，年增28.6%，自結每股稅前盈餘36.9元，雙創同期新高。從目前業績來看，全年營運將比去年好，業績再創新高峰，未來將朝海外市場擴張，營運添增新動能。

權證發行商建議，投資人若看好鈊象後市，可挑選價內外5%以內、有效天期150以上的商品入手。（兆豐證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

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