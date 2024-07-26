世芯、智原 挑中長天期

AI需求強勁，帶動上、中、下游供應鏈營運表現，法人看好後市營運展望的世芯-KY（3661）、智原（3035），權證券商建議，可利用中長天期、券商造市積極、價內合理等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

世芯-KY6月營收月增19.7%、年增100.6%，續創新高，第2季營收季增29.8%；分析師指出，目前HPC、AI領域占世芯-KY營收比重高達90%以上，整體客戶需求強勁，看好今年營運有望續創新高，且2026年在新一代晶片加持下，營運會進入爆發期。

世芯-KY在2023年持續投入資源發展高階製程晶片設計、3DIC先封設計台與客製化IP，加強與合作夥伴合作，例如與新思科技合作Soft Chiplet平台。

智原6月營收月增5.2%，年減6.9%，第2季營收季增2.7%，符合市場預期，其中，IP 業務季增個位數、NRE續創單季新高紀錄，季增約27.5%，毛利率雖因高毛利的IP與NRE比重增加，但MP的毛利率較低，且無庫存跌價回沖，預估將與上季持平，市場估第2季EPS約1元。

市場預估智原今年主要成長動能為NRE，持續向先進製程邁進的效益會反映在NRE，因此今年NRE營收可望創新高，IP營收則維持高檔，下半年將優於上半年，因投資先進製程資源，全年的費用預估將年增雙位數百分比，預估今年EPS為6.1元。

投資人若看好相關個股後市表現，可布局價內外5%、有效天期逾150天的權證，參與行情。