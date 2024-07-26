全民權證／台達電 兩檔搶鏡
台達電（2308）第2季營運產品組合轉佳下，市場預估毛利率30.4%，呈季、年雙增，稅後純益80.5億元，季增39.7%、與去年同期持平，每股純益（EPS）約有3.1元的表現。
展望下半年營運，受惠AI伺服器和資料中心規格及需求提升，電源供應器單顆瓦數亦將提升至5,500W，加上在散熱布局多年，從原先到風扇到目前的液冷，在關鍵零組件上具備自製能力並提供完整解決方案，已與CSP、企業、OEM客戶洽談訂單中，市場看好將為未來成長動能，市場上修今年營收至4,346億元、年增8.3%，毛利率30.5%，EPS為12.9元。
投資人若看好台達電後市，可利用價內外5%以內、操作天期逾150天的商品介入。（台新證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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